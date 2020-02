Mobilità: Iv, ‘equiparazione monopattini con bici è punto fermo’ (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma, 5 feb. (Adnkronos) – ‘Quella di oggi è una bella notizia. Forse l’ultimo passo necessario per mettere definitivamente in sicurezza il presente e il futuro della micro-Mobilità elettrica in Italia”. Lo dichiarano Luciano Nobili e Raffaella Paita, componenti di Italia Viva in Commissione Trasporti alla Camera.‘La Commissione Trasporti ‘ spiegano – ha infatti votato in maniera unitaria una risoluzione che conferma l’equiparazione dei monopattini elettrici alle biciclette, cosi come stabilito dall’ultima legge di Bilancio con l’approvazione di un emendamento di Italia Viva. Mettiamo una volta per tutte un punto fermo: sui monopattini non si torna indietro. Dopo aver atteso troppo a lungo i fallimentari esiti della sperimentazione autorizzata – ma nei fatti bloccata – da Toninelli, con l’equiparazione ... calcioweb.eu

