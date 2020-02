Misterioso benefattore dona 500mila Euro: nuovo reparto pediatrico a Torino (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Un benefattore anonimo ha deciso di donare 500mila Euro all’ospedale Regina Margherita di Torino. La somma devoluta ha contribuito alla creazione di un reparto pediatrico dedicato alle malattie metaboliche, diretto dal dottor Marco Spada. Il benefattore ha espresso nel suo testamento la volontà di aiutare la struttura ospedaliera. L’ultima volontà: aiutare i bambini È di poche ore fa la notizia che arriva dalla città di Torino. L’ospedale Regina Margherita, specializzato nell’ambito materno – infantile, ha ricevuto una donazione cospicua da un benefattore Misterioso. L’uomo prima di morire ha espresso, nel suo testamento, il desiderio di aiutare i bambini ricoverati nell’ospedale torinese, lasciando a disposizione la somma di 500mila Euro. Proprio ieri, 4 febbraio, è stato inaugurato un nuovo reparto, grazie all’ingente somma offerta dall’anonimo filantropo. I 500mila Euro ... thesocialpost

