Mino Raiola scatenato: “la Fifa è come la mafia, de Ligt è un Rembrandt e Pogba un Basquiat” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Mino Raiola è probabilmente il procuratore più potente, quando parla non è mai banale e lascia sempre grandi spunti e motivi di discussione. Intervistato da Sport Voetbal Magazine non si è sicuramente risparmiato. HAALAND – “Sto lavorando con lui da circa un anno e suo padre è coinvolto da vicino. Ho parlato con tanti club, ascoltato progetti, viste cifre e negoziato. Questo ha permesso ad Haaland di prendere una scelta informata”. Pogba – “È come un Basquiat, un artista di arte espressiva un po’ ribelle, proprio come Paul. Non ho minacciato nessuno al Manchester United con una pistola per riportarlo indietro”. DE Ligt – “È come un Rembrandt, lo sta dimostrando con le ultime prestazioni. Sta diventando ‘Ronda di Notte’ e lo vedi emergere davanti agli occhi. Ho sentito che starebbe facendo fatica alla Juve, ma io ... calcioweb.eu

