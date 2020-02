Milano, raffiche di vento forte si abbattono sulla città: tetti scoperchiati e auto danneggiate (Di mercoledì 5 febbraio 2020) raffiche di vento forte si sono abbattute ieri sulla città di Milano provocando ingenti danni a numerose abitazioni: diverse le chiamate pervenute ai vigili del fuoco chiamati a intervenire in diverse zone della città, dove i tetti di due strutture diverse sono stati spazzati via dal vento finendo su alcune auto parcheggiate. fanpage

Notiziedi_it : Raffiche di vento a Milano e in Lombardia: tetti volati e alberi abbattuti - AndreaBove6 : RT @rep_milano: Raffiche di vento a Milano e in Lombardia: tetti volati e alberi abbattuti [aggiornamento delle 10:35] - sulsitodisimone : RT @rep_milano: Raffiche di vento a Milano e in Lombardia: tetti volati e alberi abbattuti [aggiornamento delle 10:35] -