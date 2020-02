Milano, ordina le pizze e rapina il fattorino. Dopo l’arresto si giustifica: “Avevo fame” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Un ragazzo di 22 anni è stato denunciato a Milano per aver rapinato il fattorino che gli stava consegnando le pizze, minacciandolo con una pistola giocattolo e portandogli via cibo e soldi. Davanti ai poliziotti il giovane, con precedenti e problemi di tossicodipendenza, ha ammesso tutto e si è giustificato: "Avevo fame" fanpage

