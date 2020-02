Migranti, Viminale alza di nuovo i rimborsi per ogni persona accolta. Salvini protesta: “Vergogna” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Viminale ha inviato una circolare ai prefetti indicando la possibilità di alzare leggermente i rimborsi previsti per i centri di accoglienza che ospitano i Migranti. Una cifra che era di 35 euro al giorno prima del taglio voluto da Matteo Salvini. Lo stesso ex ministro dell'Interno protesta: "Il governo riapre i portafogli degli italiani. Vergogna". fanpage

