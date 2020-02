Migranti, il Viminale aumenta i rimborsi: oltre mille euro al mese (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Uno smacco per Salvini. Il Viminale alza l’asticella dei rimborsi per chi accetta di ospitare Migranti in strutture protette. Nessuno più partecipava ai bandi per i rimborsi troppo esigui voluti dal leader della Lega quando era ministro dell’Interno. Lamorgese ribalta Salvini. Un’immagine forse un pò colorita ma la sostanza di cosa è successo oggi al … L'articolo Migranti, il Viminale aumenta i rimborsi: oltre mille euro al mese proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

