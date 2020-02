“Mia figlia!”, padre di 14enne morta in una sparatoria urla contro Trump che parla di armi | VIDEO (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “Mia figlia!”, padre di 14enne morta in una sparatoria urla contro Trump che parla di armi VIDEO Fred Guttenberg, padre di una vittima della sparatoria di Parkland, in Florida, è stato scortato fuori dall’Aula del Congresso durante il discorso di Trump sullo Stato dell’Unione. L’uomo, attivista per la lotta contro le armi, ha iniziato a urlare “La mia bambina!”, mentre il presidente stava parlando. La reazione dell’uomo, che ha perso la figlia 14enne nella sparatoria, è arrivata quando il presidente ha affermato che avrebbe protetto i diritti sulle armi previsti dal Secondo emendamento della Costituzione americana. Guttenberg è stato allontanato dal pubblico e scortato fuori da un agente di polizia in borghese. Guttenberg si trovava nella balconata perché era stato invitato dalla speaker della Camera, Nancy Pelosi. Dopo che il ... tpi

