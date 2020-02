“Mi hai sciolto il sorriso”. Festival di Sanremo, arriva Gessica Notaro e il tempo si ferma: quelle sue parole potentissime (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Altro che maschilista, Amadeus ha fatto sì che la prima puntata sia stata interamente dedicata alle donne. Prima il favoloso e toccante discorso di Rula Jebreal che ha messo in ginocchio una nazione intera. Poco dopo è stato il turno della bellissima Gessica Notaro. “Ha una storia drammatica alle spalle”. Amadeus la presenta così. Poi racconta la sua storia: “Subisce l’aggressione del suo ex fidanzato che le getta l’acido in faccia, il gesto più vigliacco”. Tre anni dopo Gessica Notaro sale sul palco del Festival di Sanremo 2020. Per cantare. “Ha una grande forza e un grande talento, amava cantare, ha dovuto interrompere questa passione, poi ha deciso di riprendere”, spiega il presentatore, che accoglie Antonio Maggio, “amico fraterno di Gessica”. La giovane riminese non entra subito in scena, aspetta che parta la musica. Poi, eccola. Bella ed elegantissima con un tailleur nero, ... caffeinamagazine

