Meteo ROMA: BEL TEMPO e FREDDO PUNGENTE. Da venerdì rialzo termico (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Meteo su ROMA sarà all'insegna del sole, ma in un contesto decisamente FREDDO e ventoso. Le temperature caleranno su valori decisamente invernali e l'apice del FREDDO si avrà per giovedì. Da venerdì la colonnina di mercurio inizierà a risalire. Mercoledì 5: sereno, molto ventoso a tratti. Temperatura da 5°C a 11°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord 28 Km/h, raffiche 66 Km/h. Zero termico: circa 1000 metri. Giovedì 6: sereno, molto ventoso a tratti. Temperatura da 3°C a 11°C. Pressione atmosferica media: 1026 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord/Nord-Est 20 Km/h, raffiche 67 Km/h. Zero termico: circa 1000 metri. venerdì 7: sereno. Temperatura da 2°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1028 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord 6 Km/h. Zero termico: circa 1600 metri. Sabato 8: sereno. Temperatura da 3°C a 14°C. ... meteogiornale

MeteoNonnaRoma : Sta a escì er sole! Mèttite la cremina, a nonna! Che sennò t'abbruci come quanno me dimentico la parmigiana ner forno! #meteo #roma - MeteoNonnaRoma : Domani ce sarà er sole! Te lo dice nonna tua! Bello tondo e brillante ner cielo come 'na porpetta fritta! #meteo #roma #sole - GiulioRock : le previsioni dicevano 'cambio delle temperature' no che pare de sta sul Titanic cazzo #roma #meteo #Clima -