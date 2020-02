Meteo POTENZA: migliora, ancora FREDDO e VENTOSO. Weekend più mite (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il Meteo su POTENZA vedrà l'apice del FREDDO giovedì, ma con schiarite via via più ampie dopo iniziale variabilità. Il tempo sarà più soleggiato tra venerdì e il Weekend, con clima in progressivo addolcimento. Giovedì 6: nubi sparse, molto VENTOSO. Stima Pioggia 1 mm. Temperatura da -3°C a 1°C. Pressione atmosferica media: 1020 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord/Nord-Est 38 Km/h, raffiche 82 Km/h. Zero Termico: circa 600 metri. Venerdì 7: poco nuvoloso, VENTOSO. Temperatura da -4°C a 4°C. Pressione atmosferica media: 1026 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord/Nord-Ovest 18 Km/h, raffiche 49 Km/h. Zero Termico: circa 800 metri. Sabato 8: quasi sereno. Temperatura da -4°C a 7°C. Pressione atmosferica media: 1028 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord 5 Km/h. Zero Termico: circa 1000 metri. Domenica 9: quasi sereno. Temperatura da -2°C a 9°C. Pressione ... meteogiornale

