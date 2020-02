Meteo NAPOLI: clima invernale e forte tramontana, ma ritorno del SOLE (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Meteo su NAPOLI sarà caratterizzato da qualche annuvolamento residuo nella prima parte di mercoledì, poi prevarranno ampie schiarite in un contesto decisamente più freddo soprattutto giovedì, quando l'irruzione artica raggiungerà l'apice con intensa tramontana. Mercoledì 5: poco nuvoloso, molto ventoso a tratti. Temperatura da 5°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord 26 Km/h, raffiche 73 Km/h. Zero Termico: circa 1000 metri. Giovedì 6: sereno, molto ventoso. Temperatura da 4°C a 10°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord/Nord-Est 31 Km/h, raffiche 76 Km/h. Zero Termico: circa 800 metri. Venerdì 7: sereno. Temperatura da 4°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1027 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest 9 Km/h. Zero Termico: circa 1400 metri. Sabato 8: sereno. Temperatura da ... meteogiornale

FeliceValente : Parlare di calcio con i milanisti e’ come entrare in una cripta sacra. Il mondo in cui loro hanno primeggiato era… - infoitinterno : Maltempo: nuova allerta meteo per venti forti, nevicate e gelate. Scuole aperte e parchi chiusi a Napoli - IaconisZon : @DPCgov dirama l'allerta #meteo vento e mare per questa #settimana #4febbraio -