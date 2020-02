Meteo L'AQUILA: improvviso ritorno d'inverno, un po' di NEVE mercoledì (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Meteo su L'AQUILA vedrà il freddo in azione mercoledì, con variabilità e qualche fiocco di NEVE accompagnato da venti intensi settentrionali. Successivamente interverrà un miglioramento, ma con apice del freddo atteso giovedì. Da venerdì graduale rialzo termico. mercoledì 5: nubi sparse con NEVE, molto ventoso. Stima NEVE 1 cm. Temperatura da -1°C a 4°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord 41 Km/h, raffiche 81 Km/h. Zero Termico: circa 900 metri. Giovedì 6: poco nuvoloso, molto ventoso. Stima Pioggia 2 mm. Temperatura da -5°C a 2°C. Pressione atmosferica media: 1025 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord-Est 34 Km/h, raffiche 84 Km/h. Zero Termico: circa 500 metri. Venerdì 7: sereno. Temperatura da -7°C a 7°C. Pressione atmosferica media: 1026 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord-Ovest 7 Km/h. Zero Termico: circa 800 ... meteogiornale

