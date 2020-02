Meteo Italia, forti raffiche di vento: danni e feriti da Nord a Sud (Di mercoledì 5 febbraio 2020) danni e disagi dalla giornata di ieri da Nord a Sud a causa delle forti raffiche di vento. Nel corso della notte sono stati oltre 40 gli interventi dei vigili del fuoco di Palermo effettuati per il forte vento che si è abbattuto su tutta la zona. Si registrano in particolare rami caduti, cartelloni divelti e oggetti caduti dai balconi. Un uomo di 86 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna, dopo una caduta: sarebbe stato sbilanciato da una forte raffica di vento e quindi travolto da una lastra di plexiglas che stava trasportando. E’ successo ieri pomeriggio a Gaggio Montano, paese dell’Appennino bolognese. Ieri il vento forte ha provocato danni in tutta l’Emilia-Romagna. Maltempo, fortissimi venti di maestrale su tutta la Sardegna: danni e crolli Maltempo, il vento sferza l’Italia: danni da Nord a Sud, il punto della ... meteoweb.eu

