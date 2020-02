Meteo Italia: brusco calo delle temperature, raccolti a rischio con il gelo improvviso (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “Ghiaccio e neve sulle piante in fiore con allarme nelle campagne per il brusco calo delle temperature sulla Penisola che rischia di provocare danni incalcolabili alle produzioni dopo il risveglio provocato dal caldo anomalo dell’ultimo periodo“: è quanto afferma la Coldiretti in relazione all’ondata di maltempo che sta facendo crollare la colonnina di mercurio anche di diversi gradi con neve dall’Alto Adige alla Campania e alla Puglia e venti forti artici di tramontana che stanno investendo serre e frutteti. “Una situazione di pericolo – sottolinea la Coldiretti – dopo che il caldo anomalo di gennaio e di inizio febbraio ha fatto fiorire mandorle e mimose e anticipato il risveglio delle piante da frutto, perché le espone a uno sbalzo termico con la perdita dei raccolti e del lavoro di un intero anno. A macchia di leopardo lungo la Penisola si sono ... meteoweb.eu

