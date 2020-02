Meteo Campania, ancora vento e freddo: ecco quando si avrà un miglioramento (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Meteo Campania: ancora venti molto forti per il passaggio di un secondo nucleo freddo di origine nord-atlantica, che porterà nevicate anche al Sud. Meteo Campania ancora venti molto forti sull’Italia per il passaggio di un secondo nucleo freddo di origine nord-atlantica che porterà nuove nevicate fino a quote collinari sulle regioni adriatiche centrali e al Sud. A causa dei venti forti venti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte, i mari centro-meridionali saranno agitati o molto agitati, con mareggiate lungo le coste esposte. Per un primo miglioramento bisognerà attendere la giornata di domani, quando venti e precipitazioni tenderanno ad attenuarsi. Lo spiega in una nota la Protezione Civile. Dal pomeriggio-sera di oggi persisteranno venti forti o di burrasca su Umbria meridionale, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con ... 2anews

