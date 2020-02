Meteo 7 Giorni: Italia sferzata da VENTI FREDDI. Durerà? Tendenza weekend (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Meteo SINO ALL'11 FEBBRAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE L'inverno è tornato assoluto protagonista sull'Italia, dove affluisce aria fredda artica sospinta da intense correnti settentrionali. Le temperature sono crollate in picchiata, archiviando così l'ondata di caldo fuori stagione dei Giorni precedenti che aveva portato ad un insolito anticipo di primavera con temperature addirittura da record L'irruzione fredda artica avrà un'evoluzione molto rapida ed attualmente impegna tutta Italia, con maggiori effetti tra Adriatiche e Sud dove si registrano nevicate fino a bassa quota. Forti VENTI continuano a spazzare il Centro-Sud, causando danni e disagi a causa di raffiche che localmente hanno superato i 100 chilometri orari. Questi VENTI così forti acuiscono ulteriormente la sensazione di freddo invernale. Come ampiamente evidenziato, l'irruzione fredda che attualmente ... meteogiornale

