Mercato Juventus, Sarri chiama Emerson: assalto all’esterno del Chelsea (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Mercato Juventus – Finita la sessione invernale di Mercato, Paraitici è già a lavoro per giugno. Dopo aver rinforzato l’Under23 ed essersi assicurata Kulusevski‏‏, la Juventus punta ai colpi grossi per la prossima sessione di Mercato. La Juventus guarda già alla prossima stagione. E il Chief Football Officer bianconero, Fabio Paratici, è pronto a rinforzare la fascia sinistra difensiva. Saltato a gennaio lo scambio Kurzawa–De Sciglio col Paris Saint-Germain, la dirigenza è pronta ad affondare il colpo per un giocatore che Maurizio Sarri conosce bene. Mercato Juventus, Emerson Palmieri a giugno Stiamo parlando di Emerson Palmieri, 25enne giocatore italo-brasiliano che con l’attuale allenatore della Juve ha condiviso la stagione al Chelsea. Già visto all’opera in Italia con la maglia della Roma, l’esterno sinistro della Nazionale italiana di ... juvedipendenza

