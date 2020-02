Menopausa, quando andrò? La risposta da un test (Di mercoledì 5 febbraio 2020) quando andrò in Menopausa? Un test sul sangue potrebbe dare una risposta affidabile, seppur necessariamente non completa, alla domanda di tante donne che si avvicinano a questa tappa della vita, stando a quanto apparso su Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Il test si chiama MenoCheck. Al momento non è disponibile in Italia. E non è infallibile. Ma promette di diventare uno strumento di grande utilità per le donne che, passati da un po’ i quarant’anni, vogliono conoscere quando la loro vita riproduttiva sarà definitivamente terminata per il naturale calo ormonale che si accompagna alla Menopausa. Uno studio ne prova l’efficacia L’esame, che come si è detto si basa su un semplice prelievo di sangue, è stato valutato dai ricercatori dell’Università del Colorado in collaborazione con studiosi del Massachusetts General Hospital di Boston, mette sotto osservazione un ... dilei

