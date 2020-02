Mediterranea esulta: “Tribunale ordina il dissequestro della nave Mare Jonio” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “La nostra nave è libera, e adesso vogliamo tornare in Mare al più presto. Ma per farlo, abbiamo bisogno di tutto il sostegno dei nostri equipaggi di terra”. di Agenzia DIRE “Il Tribunale Civile di Palermo ha integralmente accolto il ricorso presentato dalla compagnia armatrice di Mediterranea Saving Humans, per la reimmissione in possesso della nave Mare Jonio, ordinando a tutte le Autorità coinvolte di far cessare con effetto immediato il sequestro cui era sottoposta dallo scorso 3 (...) - Attualità / ONG, , Accoglienza, No logo, Apertura Maxi, Strage migranti mediterraneo, Mare Jonio feedproxy.google

