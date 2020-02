Matilde Sorrentino uccisa per aver denunciato i pedofili: al killer andarono 50mila euro (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La vita di Matilde Sorrentino, la mamma coraggio di Torre Annunziata uccisa per aver denunciato i pedofili, fu pagata 50mila euro. Questa la ricompensa per cui il killer Alfredo Gallo, accettò di ammazzare a colpi di pistola la donna che aveva osato denunciare Francesco Tamarisco, esponente di spicco della camorra, per aver abusato sessualmente suo figlio e altri bambini. È la testimonianza emersa dal processo a Tamarisco come presunto mandante. fanpage

Matilde Sorrentino Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Matilde Sorrentino