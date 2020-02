Massimo Ranieri e Tiziano Ferro sono padre e figlio? La leggenda metropolitana a Sanremo 2020 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Massimo Ranieri e Tiziano Ferro sono padre e figlio? La leggenda metropolitana a Sanremo 2020 Massimo Ranieri è uno degli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2020 del 5 febbraio. Uno dei momenti più attesi di questo nuovo appuntamento con la kermesse musicale è sicuramente il duetto tra il cantante partenopeo e Tiziano Ferro, ospite fisso di tutte le cinque puntate. I due canteranno insieme un grande classico come Perdere l’amore. Per il cantante di Latina l’opportunità di “riscattarsi” dopo le polemiche di ieri per la sua esecuzione di Almeno tu nell’universo di Mia Martini. Sanremo 2020, I TESTI DI TUTTE LE CANZONI IN GARA Tutto sul Festival di Sanremo 2020: cantanti, canzoni, conduttori, conduttrici, ospiti Riguardo ai due cantanti circola da tempo una voce, una leggenda metropolitana piuttosto bislacca ma che in quanto tale fatica a ... tpi

Raiofficialnews : #Sanremo2020, serata del #5febbraio: @TizianoFerro canterà 'Sere nere', 'Il regalo più grande' e 'Per dirti ciao'.… - IlContiAndrea : Confermato per stasera Tiziano Ferro in duetto con Massimo Ranieri sulle note di “Perdere l'amore”. Poi il medley c… - IlContiAndrea : Portiamoci avanti. Scaletta e cantanti in gara. Amadeus conduce con Laura Chimenti, Emma D’Aquino e Sabrina Salern… -