Massimo Ranieri, conoscete la figlia? Ecco Cristiana [FOTO] (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La vicenda del cantante e di sua figlia Cristiana, riconosciuta dopo molti anni di dispute legali, ha appassionato a lungo il nostro paese. La figlia che Massimo Ranieri non voleva Per anni è stata semplicemente Cristiana, la figlia di un grande amore giovane e clandestino. Massimo Ranieri, all’epoca in cui non ci si poteva ancora … L'articolo Massimo Ranieri, conoscete la figlia? Ecco Cristiana FOTO proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

