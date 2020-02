Mara Venier risposa Nicola Carraro, un matrimonio hippy per la conduttrice (Foto) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Per Mara Venier e Nicola Carraro è un amore arrivato da grandi ma dopo il primo matrimonio sono sempre così innamorati che desiderano il bis (Foto). E’ la conduttrice di Domenica In a confidarlo alla rivista Oggi dopo avere raccontato anche cosa è successo domenica scorsa, il malore che aveva velocemente confidato in diretta. Tutta colpa dello stress, sa quindi benissimo che deve riposarsi ma confessa che prima vuole risposarsi. Mara Venier desidera un matrimonio hippy, vorrebbe festeggiare al caldo, su una spiaggia, ovviamente ai Caraibi, a Santo Domingo, dove la coppia ha una meravigliosa villa e trascorre gran parte dell’anno. In realtà è Nicola Carraro a volare spesso via, lontano da Roma; lei lo raggiunge quando può ma i suoi impegni in tv sono sempre presenti. Nicola Carraro CHIEDE A Mara Venier DI risposaRLO Alla rivista Oggi la Venier ha rivelato che davvero suo marito glielo ... ultimenotizieflash

fabmar78 : RT @tatella3000: @Silvia31165 Ho sentito ora Mara Venier bellodellazia dire su radio2 che Achille è il nuovo David Bowie ??????? da sanscemo… - tw_fyvry : Nello pseudo-TG satirico una finta Mara Venier commenta quello che succede in un evento che il creatore di quello s… - AlessioLale : RT @maniconio: In attesa della prima di #Sanremo2020 ripropongo questo cult classic sottovalutato e dimenticato dello scorso anno di Anna T… -