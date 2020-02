Maltempo, Sicilia nella morsa del freddo: nevica a Ragusa e alle porte di Catania [FOTO e VIDEO LIVE] (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Dopo un gennaio insolitamente mite, è arrivato il freddo a Sud Italia con neve sopratutto in diverse zone della Sicilia. I primi fiocchi sono caduti a Ragusa, ma anche a Nicolosi in provincia di Catania. A Ragusa la temperatura è al momento di +1°C. Anche a Catania la temperatura è notevolmente scesa, al momento ci sono +8°C, ma stamattina la temperatura registrata è stata di +7°C. Uno sbalzo termico impressionante se si pensa che ieri pomeriggio a Catania c’erano +27°C. Il Maltempo sta interessando in queste ore il Sud Italia, dove sono previsti venti forti di burrasca, ma anche freddo e neve, come ha evidenziato anche il bollettino meteo della Protezione Civile. Maltempo, fronte freddo in Sicilia: arriva la neve a Ragusa VIDEOL'articolo Maltempo, Sicilia nella morsa del freddo: nevica a Ragusa e alle porte di Catania FOTO e VIDEO LIVE ... meteoweb.eu

DPCgov : ????Ancora venti di burrasca e freddo sull’Italia. Neve, anche a quote collinari, al Centro-Sud. Leggi l'avviso meteo… - DPCgov : ??????Ancora venti molto forti sull’Italia. Mareggiate lungo le coste esposte e neve fino a quote collinari su regioni… - verdeocchio : RT @DPCgov: ??????Ancora venti molto forti sull’Italia. Mareggiate lungo le coste esposte e neve fino a quote collinari su regioni adriatiche… -