Maltempo: chiatta rompe i cavi di traino e si arena a Bari (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Danni a causa del Maltempo in diverse zone d’Italia. In Puglia un pontone (chiatta marina) al traino di un rimorchiatore Macistone partito da Augusta e diretto a Ravenna, ha rotto i cavi di traino a causa del forte vento e delle pessime condizioni meteomarine e si è arenato sul lungomare di San Giorgio, a sud di Bari. Il rimorchiatore sta cercando riparo nel porto di Bari. A bordo del pontone non c’e’ personale, mentre sul rimorchiatore ci sono sette uomini di equipaggio. Ieri sera il rimorchiatore con il pontone al traino si erano riparati dal forte vento al largo del porto di Manfredonia (Foggia) ma nel pomeriggio, probabilmente a causa delle proibitive condizioni meteo marine, l’equipaggio ha deciso di ripartire. I due mezzi non sono riusciti pero’ a riprendere la rotta verso nord per il vento e sono stati sospinti a sud e, non potendo entrare nel ... meteoweb.eu

