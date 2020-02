Maltempo Bari, forte vento e mare in tempesta: bloccati al largo tre traghetti e 524 passeggeri (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Disagi del Maltempo a Bari: i forti venti di burrasca hanno costretto al largo due navi cargo e tre traghetti per un totale di 524 passeggeri e oltre 200 persone di equipaggio a bordo, in attesa che scenda almeno a 30 nodi e possa consentire le manovre di ingresso nel porto del capoluogo pugliese. Crollata una ringhiera di metallo e vetro alla Madonnella, numerose le chiamate ai Vigili del fuoco. fanpage

