Majokko club: le migliori maghette dei cartoni animati anni ’80 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Le maghette (Majokko o maho shojo in giapponese) sono le mitiche eroine di tantissimi manga e anime nipponici, ragazzine dai poteri magici – acquisiti e non – che hanno spopolato sugli schermi televisivi nostrani negli anni ’80. Le prime testimonial di questo sottogenere dello shojo (i manga destinati al pubblico teen e young adult femminile) sono le Majokko degli anni ’60 e ’70, come Sally la Maga (gioviale principessa del mondo magico), Stilly de Lo specchio Magico (ragazzina che riceve in dono dalla regina del mondo degli specchi di potersi trasformare in chi vuole), e le streghe Bia e Noa de La sfida della magia. La prima è l’erede di un regno fantastico, la seconda una terrestre che riceve in dono un oggetto magico, le terze maghe provenienti da un altro pianeta: insieme rappresentano le declinazioni principali del genere, di cui presentiamo le esponenti più memorabili. Ecco le ... wired

