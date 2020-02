Madonna offre il suo appartamento di Manhattan a Harry e Meghan: “Che noia il Canada, meglio la mia casa a Central Park” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Madonna offre il suo appartamento di New York a Harry e Meghan – IL VIDEO “Perché vogliono andare in Canada, è così noioso, se vogliono li lascio affittare il mio appartamento a Central Park West. Due camere da letto, la migliore vista di Manhattan. Un balcone incredibile. Molto meglio di Buckingham Palace”, così la rock star Madonna si rivolge ai duchi di Sussex, Harry e Meghan, che si sono trasferiti da poco in Canada dopo l’addio a Buckingham Palace. In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Madonna commenta la scelta di Harry e Meghan mentre si prepara ad entrare in scena al London Palladium per il suo spettacolo “Madame X”, e si chiede se non vogliano affittare il suo appartamento di New York. “Harry e Meghan vogliono subaffittare il mio appartamento a Central Park West?”, si chiede Madonna su Instagram. Leggi ... tpi

