MADi, la casa Made in Italy che si costruisce in 6 ore e costa solo 33.000 euro (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Facile da montare e antisismica, economica e modulare, MADi è perfetta ovunque e per ogni uso. Basta meno di mezza giornata per costruirla ed è subito vivibile. Progettata dall'architetto italiano Renato Vidal, rispecchia pienamente i canoni di eco-compatibilità e mobilità dell'architettura del futuro. fanpage

