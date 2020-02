M5s, manifestazione a Roma il 15 febbraio per difendere il taglio dei vitalizi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il M5s torna in piazza, in una manifestazione per le strade di Roma per protestare contro il ripristino dei vitalizi agli ex senatori. L’ormai ex leader del Movimento Luigi Di Maio e l’attuale numero uno Vito Crimi hanno annunciato tramite social una guerra a chi vuole abolire il taglio, in attesa del referendum fissato per il prossimo 29 marzo. M5s in manifestazione a Roma il 15 febbraio La decisione di organizzare una manifestazione a Roma è stata presa dai vertici del M5s dopo la presentazione di oltre 700 ricorsi in Commissione Contenziosa del Senato, sulla base di accuse di un presunto conflitto di interessi da parte dei pentastellati. Il Movimento, per bocca di Luigi Di Maio, ha sottolineato che la protesta non è aperta solo agli iscritti ma “a tutte le persone assetate di giustizia sociale”. Di Maio: “Contro chi vuole cancellare i ... notizie

