Lutto nel cinema italiano: il paese costretto a dire addio a uno dei più grandi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Lutto nel cinema italiano: muore Gianni Minervini, 92 anni, classe 1928. È morto a Roma, all’Ospedale Fatebenefrattelli dell’Isola Tiberina, dove sono anche previsti i funerali – domani alle 15 nella chiesa di San Bartolomeo. Ha conseguito il successo con tre David per film come “Turné” di Gabriele Salvatores, “Mi manda Picone” di Nanni Loy e “Fuori stagione” di Luciano Mannuzzi. Si annovera anche il premio Oscar grazie a “Mediterraneo”di Salvatores, con co-produzione di Vittorio Cecchi Gori. Figlio d’arte eppure mente analitica e pragmatica, in quanto figlio del giornalista Roberto Minervini, critico cinematografico del “Corriere di Napoli” e fratello della scultrice Annamaria. Correva l’anno 1976 quando Minervini ha fondato la Ama Film in società con Antonio e Pupi Avati. Da allora le produzioni sono state un successo. Tra queste, si ricordino il film di ... caffeinamagazine

