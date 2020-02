Lucca: rapina in sala slot. Due legati. Bottino 15mila euro (Di giovedì 6 febbraio 2020) A San Concordio, dalle macchinette hanno portato via circa circa 15 mila euro. Sul posto, la notte scorsa, è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini per risalire ai colpevoli firenzepost

FirenzePost : Lucca: rapina in sala slot. Due legati. Bottino 15mila euro - AnsaToscana : Rapina in sala slot Lucca, in 2 legati. Incappucciati e armati via con 15mila euro. Indagini polizia #ANSA -