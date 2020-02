Lotta, Europei 2020: i convocati dell’Italia ai raggi X. Frank Chamizo alla ricerca del poker continentale (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Gli Europei senior di Lotta si disputeranno al PalaPellicone di Ostia, già sede dei Campionati italiani e delle Ranking Series. La rassegna continentale si disputerà da lunedì 10 a domenica 16 febbraio: saranno infatti ben sette le giornate di gare nelle quali saliranno sulle materassine le 30 categorie di peso di greco-romana, Lotta femminile e stile libero, che entreranno in gara in quest’ordine. L’Italia avrà il contingente quasi al completo, per un totale di 29 rappresentanti, portando tutti i campioni italiani, con le eccezioni della presenza di Frank Chamizo Marquez, assente agli Assoluti, nello stile libero, della defezione di Enio Kertusha nella greco-romana, e della presenza di Teresa Lumia nella femminile. Dunque saranno in gara gli azzurri che si sono fregiati del titolo italiano in quasi tutti i casi: spicca l’assenza nella greco-romana di Daigoro ... oasport

