L’Oms tenta di rassicurare il mondo sul Coronavirus, ma non convince (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L’OMS ha affermato che le misure drastiche adottate dalla Cina hanno offerto la possibilità di interrompere la trasmissione: “Il mondo ha una finestra di opportunità”. L’Organizzazione Mondiale della Sanità cerca di tranquillizzare il mondo sull’emergenza Coronavirus, e lo fa con dati più oggettivi che scientifici. Non dichiara che è stato trovato un vaccino o una … L'articolo L’Oms tenta di rassicurare il mondo sul Coronavirus, ma non convince proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

L’Oms tenta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : L’Oms tenta