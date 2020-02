Locke & Key, dal fumetto alla serie Netflix: 5 cose da sapere (Di mercoledì 5 febbraio 2020) In occasione dell'arrivo su Netflix di Locke & Key, scopriamo il grande fascino del fumetto da cui è tratta la serie. Le buone storie trovano sempre la chiave. Ogni grande racconto ti bussa dentro, spalanca emozioni, si intrufola nei ricordi, si addentra in territori familiari. Ecco, Locke & Key è una di quelle storie che, prima o poi, trova qualche serratura aperta e si infila senza chiedere permesso. Per questo, quando abbiamo saputo che l'apprezzato fumetto di Joe Hill e Gabriel Rodriguez sarebbe diventato una serie Netflix, non ci siamo sorpresi nell'immaginare quelle tavole prendere vita sul piccolo schermo. Perché Locke & Key tra le vignette di un fumetto ci è sempre stato stretto. Il disturbante dramma familiare immaginato da Hill ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Locke & Key, dal fumetto alla serie Netflix: 5 cose da sapere - hpr7 : @Locke__ @AchilleIDOL Recuperala a più presto... io sto aspettando il video della canzone ?? - Locke__ : RT @rocco_tanica: Gli anziani come me se lo ricordano. Tutto cominciò all’Isola dei Famosi nel 2005. Al Bano fece l’imitazione di Enzo Paol… -