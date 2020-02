LIVE Volley, Superlega 2020 in DIRETTA: Perugia 1-1 con Vibo Valentia, iniziano gli altri match! (Di mercoledì 5 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione diciannovesima giornata MODENA-CIVITANOVA 8-13: arriva una gran stampatona a muro di Bednorz su Kovar. Vibo Valentia-Perugia 9-8: diagonale vincente di Leon. VERONA-PADOVA 10-8: gran bordata di Solè al centro. TRENTINO-MILANO 9-6: mani-out di Cebulj, l’Itas prova a scappare via. RAVENNA-LATINA 8-9: errore dai nove metri per Cortesia. MODENA-CIVITANOVA 4-8: parallela interna di Anderson, non ci arriva in difesa Juantorena. Vibo Valentia-Perugia 6-2: out l’attacco di Plotnytskyi. VERONA-PADOVA 4-6: subito una gran serie al servizio per Hernandez. TRENTO-MILANO 3-3: pallonetto spinto di Clevenot. RAVENNA-LATINA 2-3: primo tempo vincente di Rossi. MODENA-CIVITANOVA 0-1: si parte con un errore in attacco di Zaytsev. 20:30 Si sta per partire sugli altri campi. Vibo Valentia-Perugia 21-25: pallonetto di Atanasijevic! La ... oasport

AliceDiGregori3 : RT @modenavolley: È tempo di big match ?? ?? Civitanova ?? PalaPanini ?? 20,30 ?? @RaiSport ?? Uno Volley ?? Live tweet Il Tempio è pronto, e t… - zazoomblog : LIVE Volley Superlega 2020 in DIRETTA: si parte con Vibo Valentia-Perugia! - #Volley #Superlega #DIRETTA: #parte - zazoomblog : LIVE Volley Superlega 2020 in DIRETTA: risultati turno infrasettimanale in tempo reale - #Volley #Superlega… -