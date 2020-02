LIVE Volley, Superlega 2020 in DIRETTA: Modena e Trento si aggiudicano i big match, bene Perugia, Padova e Ravenna (Di mercoledì 5 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione diciannovesima giornata 22:50 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni della diciannovesima giornata della Superlega e vi augura un buon proseguimento di serata. Questa la classifica aggiornata: 1. Perugia 45p 2. Civitanova 45p 3. Modena 43p 4. Trento 39p 5. Milano 33p 6. Padova 24p 7. Ravenna 24p 8. Piacenza 18p 9. Verona 18p 10. Monza 18p 11. Vibo valentia 12p 12. Latina 9p 13. Sora 5p RAVENNA-LATINA 25-15: Ter Horst trova le mani del muro di Elia e regala la vittoria ai suoi. RAVENNA-LATINA 24-15: palla piazzata di Lavia da seconda linea, nove set-point. RAVENNA-LATINA 23-15: out la battuta di Palacios. RAVENNA-LATINA 22-15: mani-out di Patry da posto due. RAVENNA-LATINA 21-14: pipe indifendibile di Ter Horst. RAVENNA-LATINA 20-14: primo tempo di Rossi. RAVENNA-LATINA 20-13: continua il festival ... oasport

