LIVE Virtus Bologna-Partizan Belgrado, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: scontro diretto decisivo per la qualificazione (Di mercoledì 5 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del penultimo turno di top-16 di EuroCup – Il programma del match Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport di Virtus Bologna-Partizan Belgrado. Le V-Nere vogliono vendicare l’onta subita all’andata e vanno a caccia di un successo che, tuttavia, regalerebbe loro il passaggio del turno solo in caso vincessero con 19 o più punti di margine. Difficile, dunque, che i bolognesi riescano a strappare il pass per i quarti già stasera, ma un trionfo permetterebbe comunque loro di prendere solitari la testa del Gruppo E e poter gestire, nell’ultimo match di top-16 che si giocherà settimana prossima, gli undici punti di vantaggio messi fra sé e il Darussafaka all’andata. Senza dimenticare che un eventuale miracolo di Trento, nel caso, permetterebbe loro di qualificarsi alla fase successiva anche in ... oasport

basketball_vv : LIVE – Segafredo Virtus Bologna v San Lorenzo – FIBA Intercontinental Cup 2020 - Pianeta_Basket : LIVE LBA - Virtus Roma - OriOra Pistoia / 1Q - Puglia_in : Le formazioni ufficiali e la diretta di #BariVirtusFrancavilla #SerieC #LegaPro -