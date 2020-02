LIVE Sport, DIRETTA 5 febbraio: Italia-Austria 3-0 in Fed Cup, Leonardo Fabbri strepitoso a Ostrava, Djokovic a Sanremo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 5 febbraio: orari e programma 21.50 TENNIS – Novak Djokovic in seconda fila al Teatro Ariston di Sanremo, invitato per seguire la seconda serata del Festival della Canzone Italiana. C’è da aspettarsi una gag con Fiorello? CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 21.31 F1 – GP della Cina e del Vietnam a rischio cancellazione per il Coronavirus. Lo Strategy Group prenderà presto una decisione. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 21.04 MOTOGP – Potrebbe ricomporsi lo storico duo Valentino Rossi-Jorge Lorenzo in Yamaha nel 2021. I due sono stati immortalati in uno shooting fotografico insieme. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 20.41 BASKET – Non basta un’ottima prestazione di Tommaso Laquintana, autore di 16 punti e di un grande terzo quarto, a salvare la Germani Brescia nella ... oasport

