LIVE Sport, DIRETTA 5 febbraio: GP di Cina a rischio cancellazione. Assemblata la nuova Ferrari, Alberto Dainese vince all’Herald Sun Tour (Di mercoledì 5 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 5 febbraio: orari e programma 13.00 F1 – Il Gran Premio della Cina è a rischio cancellazione per il Coronavirus. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 12.40 NBA – Annunciate le partecipazioni all’All Star Saturday 2020. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 12.18 SCI ALPINO – La svizzera Rahel Kopp si è imposta nella discesa libera di Coppa Europa a Pila. Una gara sprint, visto che l’elvetica si è imposta con il tempo di 58”12, precedendo di 82 centesimi la francese Madeleine Chirat e di 83 la svedese Ida Dannewitz e l’austriaca Nadine Fest, entrambe terze a pari merito. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 11.45 CALCIO – Il Brescia esonera ancora Eugenio Corini. Diego Lopez nuovo allenatore. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 11.30 BASKET 3X3 – Sara Bocchetti sostituisce ... oasport

