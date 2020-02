LIVE Sanremo 2020 in DIRETTA: 4 febbraio. Al Bano e Romina infiammano l’Ariston! Diodato emoziona, Achille Lauro dà scandalo, Gualazzi sorprende! Le lacrime di Tiziano Ferro (Di mercoledì 5 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.15: Fiorello e Amadeus sul palco dell’Ariston, assieme a Rula Jebreal e Diletta Leotta. E’ il momento della classifica? Spot per domani quando canterà Fiorello e torneranno i Ricchi e Poveri nella formazione originale 1.10: Dopo la pubblicità ci sarà la classifica. Attenzione… 1.08: “Carioca!” Cappello in testa e pezzo giramondo. Le trombe a chiudere e l’ovazione dell’Ariston. Volete un favorito per la vittoria? Eccolo! 1.07: Era quello che ci voleva in chiusura di serata. Ci lascerà il ricordo di una delle migliori serate di aperture del Festival di Sanremo degli ultimi venti anni 1.06: Un sussulto! Dance, Brazil, salsa e un’orchestrina per Raphael Gualazzi che potrebbe uscire alla grande 1.05: CARIOCA – Raphael Gualazzi di R. Gualazzi – D. Petrella – R. Gualazzi – D. Pavanello Ed. ... oasport

