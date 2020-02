LIVE Manresa-Dinamo Sassari 61-64, Champions League basket 2020 in DIRETTA: i sardi passano in Catalogna ma chiudono secondi nel girone (Di mercoledì 5 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.56 Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Continuate a seguire OA Sport per restare sempre aggiornati sul fantastico mondo dello sport! 21.54 Notte triste, invece, per il Manresa: questa sconfitta vale infatti l’eliminazione per il team catalano, sorpassato da Oostende e Litekabelis, che hanno sbancato rispettivamente Torun e Holon. 21.52 La Dinamo passa dunque a Manresa ma non riesce ad agguantare il primo posto, dal momento che il Turk Telekom ha vinto per 89-90 sul campo di Strasburgo. FINISCE QUI! Manresa-Dinamo Sassari 61-64 Dulkys controlla male la palla e non riesce neanche a tirare. 61-64 Bilan realizza il secondo tiro libero. Ora però Martinez può chiamare timeout, spostare la palla nella metà campo offensiva e cercare la tripla del ... oasport

