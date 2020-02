LIVE Manresa-Dinamo Sassari 52-61, Champions League basket 2020 in DIRETTA: sardi avanti a metà ultimo quarto (Di mercoledì 5 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Spissu sbaglia una tripla che poteva ammazzare il match, ma gli arbitri assegnano la rimessa alla Dinamo: ora però andranno a controllare all’instant replay. 59-63 Nelson a segno col layup. 57-63 1/2 per Kravish dalla linea della carità. 56-63 Jerrells a segno con il tiro in allontanamento. 56-61 Tripla di Baez, si avvicina il Manresa. Casalone chiama timeout. 53-61 1/2 per Tomas in lunetta. 52-61 Jerrells da treee! +9 Sassari. Perez sbaglia una tripla nonostante la totale libertà dall’arco: è un tiro che la Dinamo tende a concedergli volentieri (6/34 in questa Champions League da tre punti). 52-58 Risponde Tomas sull’assist di Mitrovic. 50-58 Rimbalzo in attacco preziosissimo di Bilan, che segna il +8. Il croato sbaglia il tiro libero supplementare. 50-56 Bilan riceve il passaggio di Sorokas e si appoggia in modo vincente ... oasport

