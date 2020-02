LIVE Manresa-Dinamo Sassari 48-54, Champions League basket 2020 in DIRETTA: espulso Pozzecco, sardi avanti a fine terzo quarto (Di mercoledì 5 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tanto equilibrio sugli altri campi: al momento il Turk Telekom è avanti di tre punti sul campo dello Strasburgo (71-74). Ricordiamo che, in caso di vittoria del team di Ankara, il primo posto è inaccessibile per la Dinamo Sassari a prescindere dal risultato di stasera. FINE TERZO QUARTO: Manresa-Dinamo Sassari 48-54 Sul primo ferro la tripla di Jerrells sulla sirena. L’ultimo possesso del quarto sarà sassarese. 48-54 1/2 ai liberi per Baez. Palla persa da Jerrells, il Manresa riparte in contropiede: Sorokas ferma Baez, due liberi in arrivo per il dominicano. 47-54 1/2 per Jerrells dalla linea della carità. Jerrells batte dal palleggio Nelson: non riesce a segnare, ma subisce il fallo. 47-53 Appoggio al vetro di Evans, ancora +6 per la Dinamo. 47-51 Risponde Coleby, servito da Gentile. 47-49 Premiato il taglio lungolinea di Baez, che ... oasport

OA_Sport : LIVE Manresa-Dinamo Sassari, Champions League basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - zazoomnews : LIVE Manresa-Dinamo Sassari Champions League basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Manresa-Dinam… -