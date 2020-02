LIVE Manresa-Dinamo Sassari 42-44, Champions League basket 2020 in DIRETTA: espulso Pozzecco, si continua punto a punto (Di mercoledì 5 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 42-46 Bilan appoggia il +4 sassarese. Fallo in attacco di Evans, che commette sfondamento su Jou. 42-44 1/2 in lunetta per Pierre. Pierre stoppa Vaulet, che poi commette un fallo antisportivo bloccando la gamba del canadese. Due liberi per lui e possesso Sassari. 42-43 Step back e tripla a bersaglio per Stefano Gentile. Era dal primo quarto che la Dinamo non segnava da tre. 42-40 1/2 anche per Dani Perez. 41-40 1/2 ai liberi per Jou. Doppio fallo tecnico per un nervoso Gianmarco Pozzecco, che viene dunque espulso. 40-40 Pierre risponde immediatamente: già 11 punti per il canadese. 40-38 Jou realizza due punti facili in contropiede. 38-38 Kravish a segno con il jumper. 36-38 Bilan trova l’appoggio vincente a tabellone. INIZIO TERZO QUARTO 20.49 Nel frattempo, ecco i risultati dagli altri campi (a fine primo tempo): Hapoel ... oasport

