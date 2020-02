L’Italia alza l’allerta sul Coronavirus. Più controlli su tutti i voli dall’estero. Parigi, Berlino e Londra fanno come noi: via dalla Cina. A Roma peggiorano le condizioni della coppia contagiata (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Se qualcuno pensava che L’Italia fosse rimasta a guardare davanti all’epidemia da Coronavirus, sbaglia di grosso. Dopo essere stato il secondo Paese a stoppare i voli da e verso la Cina e aver creato il protocollo sanitario più rigido dell’intera Europa, il Governo di Giuseppe Conte ha ulteriormente potenziato le misure di controllo e prevenzione dell’infezione. La novità consiste non solo nell’installazione nei gate degli aeroporti dei termoscanner, strumenti high tech capaci di rilevare la temperatura corporea di chi li attraversa, ma soprattutto nella decisione di sottoporre a controlli non solo i passeggeri provenienti dalla Cina ma anche quelli da tutte le rotte estere, incluse quelle europee. Ma senza una coordinazione efficiente da parte della comunità internazionale, è evidente il fatto che “ognuno fa per sé”. Proprio in quest’ottica si spiega la richiesta delle autorità ... lanotiziagiornale

