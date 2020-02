L’Inter risponde a Spalletti «È lui che non ha accettato la nostra buonuscita» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L’Inter da qualche tempo non si lascia sfuggire nessuna occasione di polemica, è infatti di queste ore, a pochi giorni dal derby, quella aperta con Luciano Spalletti. L’ex tecnico nerazzurro ha dichiarato ieri a margine degli Italian Sport Awards a Castellammare di Stabia aveva dichiarato “Sono stato contattato dal Milan, come sapete dopo poco che ero stato esonerato. Poi è stato deciso di pagarmi rimanendo a casa e sono rimasto a casa” sottolineando che se fosse stato per lui non avrebbe smesso di allenare, ma l?inter avrebbe preferito continuare a pagarlo pur di non liberarlo per farlo andare al Milan Affermazioni che non sono state gradite dalla dirigenza dell’Inter che contattata dall’Ansa ci ha tenuto a precisare “oltre al compenso maturato dal Signor Spalletti la Società aveva proposto un’ulteriore offerta economica come incentivo ... ilnapolista

capuanogio : L'#Inter risponde a #Spalletti che (da tesserato evidentemente autorizzato a parlare di tutto) ha denunciato di ess… - pccpla : RT @capuanogio: L'#Inter risponde a #Spalletti che (da tesserato evidentemente autorizzato a parlare di tutto) ha denunciato di essere ferm… - violanews : L'Inter risponde a Spalletti: 'Gli avevamo offerto una buonuscita, ma lui...' - -