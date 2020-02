L’ex presidente boliviano Evo Morales si è candidato a senatore alle prossime elezioni nazionali (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L’ex presidente boliviano Evo Morales, attualmente in esilio in Argentina, si è candidato a senatore alle prossime elezioni nazionali in Bolivia. Lunedì il suo partito, il Movimento per il Socialismo (MAS) ha presentato una lista con all’interno il nome di ilpost

ilpost : L’ex presidente boliviano Evo Morales si è candidato a senatore alle prossime elezioni nazionali - kiara86769608 : Quando c’è l’Italia in ballo si sta tutti con il presidente del Consiglio”, ha detto ieri l’ex rottamatore a L’Aria… - nuvolar97330681 : RT @FNorvegese: @claudio_2022 Vergognoso che un ex PDR 'partigiano come Presidente' andò al funerale del 'compagno' responsabile di migliai… -