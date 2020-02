Levante, ecco perché è finita la storia con Diodato (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Levante e Diodato sono tornati al Festival di Sanremo, ma non in coppia: il loro amore, infatti, è finito da tempo. Scopriamo insieme qualche retroscena sulla “rottura” tra i due cantanti. Quella tra Levante e Diodato è stata una storia d’amore importantissima, nata quando i due non erano ancora noti al grande pubblico e culminata … L'articolo Levante, ecco perché è finita la storia con Diodato è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

AngeloOrso : Ecco 12 buoni motivi per leggere un libro: I 12 Big in gara nella seconda serata del Festival di Sanremo Piero Pel… - cicciotirapani : Ecco l'ordine delle esibizioni degli artisti in gara che si esibiranno nella seconda serata del #festival2020 Piero… - BillboardItalia : #Sanremo2020, ecco l’ordine dei Campioni di stasera, mercoledì 5: Piero Pelù, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti,… -